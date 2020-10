British Land will wieder eine Dividende ausschütten

Das britische Immobilienunternehmen British Land Co. plc (ISIN: GB0001367019) will wieder eine Dividende ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Mit den Halbjahreszahlen, die im November veröffentlicht werden, soll eine Zwischendividende angekündigt werden.

Im März 2020 gab der Konzern eine Aussetzung der Dividendenzahlung bekannt. Wie am Freitag weiter berichtet wurde, waren zum Stand 1. Oktober 2020 86 Prozent der Einzelhandelsimmobilien geöffnet. British Land mit Firmensitz in London zählt zu den größten Immobilien- und Investmentunternehmen (REIT) in Großbritannien. Der Konzern betreibt ein Portfolio von Immobilien, die unter anderem an Einzelhandelsgeschäfte oder als Büroräume vermietet werden. Zahlreiche Immobilien befinden sind im Raum London und im Südosten von Großbritannien. Die Gesellschaft mit Sitz in London wurde 1856 gegründet. Redaktion MyDividends.de