Brookfield Property REIT: Jetzt mit über 8 % Dividendenrendite eine Top-Wahl für 2021?

REITs können eine Top-Wahl im Börsenjahr 2021 sein. Viele selbst qualitative Immobiliengesellschaften, die sich als Real Estate Investment Trust bezeichnen dürfen, werden schließlich noch immer preiswert bewertet. Das könnte die eine oder andere Chance implizieren.

Gehört die Aktie von Brookfield Property REIT jetzt zu diesem Kreis dazu? Eine spannende Frage, der wir im Folgenden auf den Grund gehen wollen. Einen kleinen Spoiler können wir dabei bereits durchscheinen lassen: Die Dividendenrendite dieses wirklich interessanten REITs ist jedenfalls sehr hoch. Hier ist, was du ansonsten wissen solltest.

Brookfield Property REIT: Über 8 % Dividendenrendite!

Was wir jedenfalls derzeit sagen können, ist, dass die Dividende von Brookfield Property REIT gegenwärtig ziemlich hoch ist. Der US-REIT zahlt derzeit eine Quartalsdividende von 33,25 US-Cent an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 14,94 US-Dollar (30.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) entspräche das einer Dividendenrendite von 8,90 %. Wenn die Dividende stabil bliebe, so könnte alleine das ausreichend sein, um den Markt zu schlagen.

Die jüngste Dividendenhistorie könnte dabei ein Indikator für eine zuverlässige operative Ausrichtung sein. Immerhin kletterte die Dividende innerhalb eines Zeitraums von knapp über zwei Jahren von 0,315 US-Dollar auf das derzeitige Niveau. Ja, sogar in Zeiten der Corona-Krise erhöhte das Management die Dividende von 0,33 US-Dollar auf das derzeitige Niveau. Das könnte auf Stabilität schließen lassen. Wobei wir, um das zu beurteilen, natürlich einen näheren Blick ins Zahlenwerk riskieren wollen.

Innerhalb des letzten, dritten Quartals kam der US-REIT jedenfalls auf ein Nettoergebnis in Höhe von 0,3325 US-Dollar, was exakt den Wert darstellt, der als Dividende ausgezahlt worden ist. Das Ausschüttungsverhältnis liegt hier entsprechend bei 100 %. Funds from Operations werden im Quartalszahlenwerk je Aktie nicht ausgewiesen. Das könnte ein Risiko implizieren.

Was der REIT macht!

Um das Chance-Risiko-Verhältnis etwas besser einschätzen zu können, sollten wir natürlich auch wissen, womit Brookfield Property REIT sein Geld verdient. Mithilfe einer relativ einfachen Beschreibung erfahren wir: Der REIT ist eine Tochtergesellschaft von Brookfield Property Partners und konzentriert sich auf die Verwaltung und Vermietung von Gewerbeimmobilien. Aha.

Wenn wir ein bisschen tiefer graben, so erkennen wir, dass diese Beschreibung doch vergleichsweise kurz geraten ist. Der REIT selbst definiert sich als ein Akteur, der auf Büros, Einzelhandelsflächen, Mehrfamilien-Gebäude, Industrie-Immobilien, Hotels- und Gastgewerbe-Gebäude, Logistik-Immobilien und sogar Studentenwohnheime setzt. Ja, sogar Triple-Lease-Verträge werden dabei eingesetzt.

Das könnte ein ziemlich diversifiziertes Geschäftsmodell sein, was Chancen, aber auch Risiken impliziert. Foolishe Investoren sollten daher insbesondere das hohe Ausschüttungsverhältnis würdigen, das zeigt: Neben einer hohen Dividendenrendite könnte es eine Dividende am Limit geben.

Brookfield Property REIT: Dividende am Limit …?

Keine Frage: Die Dividendenrendite von fast 9 % könnte einen interessierten Blick verdient haben. Die Ausschüttung wirkt hoch und zuverlässig, zumindest mit Blick auf die kurzfristige Dividendenhistorie. Trotzdem hat auch dieser Wert seinen Preis. Er könnte daraus bestehen, dass das Portfolio sehr breit ist. Sowie, dass die Dividende womöglich am Limit ist, was das Ausschüttungsverhältnis angeht. Ich lege mir die Aktie daher zunächst einmal auf die Watchlist und werde die kommenden Ganzjahreszahlen etwas genauer unter die Lupe nehmen.

