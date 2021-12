Brookfield: Übernahmeofferte für Alstria Office läuft bis 17. Januar

HAMBURG/TORONTO (dpa-AFX) - Der kanadische Vermögensverwalter Brookfield macht mit der angekündigten Übernahme des Hamburger Immobilienkonzerns Alstria Office Ernst. Die Annahmefrist beginne an diesem Montag und ende am 17. Januar 2022, teilte das kanadische Unternehmen am Morgen mit. Die Angebotsunterlage sei nach der Genehmigung durch die deutsche Finanzaufsicht Bafin nun veröffentlicht worden. Brookfield bietet 19,50 Euro je Anteilsschein. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 50 Prozent plus einer Alstria-Aktie.

Allerdings kontrollieren der Vermögensverwalter und die mit ihm verbundenen Fonds den Angaben zufolge bereits etwa 43 Prozent des gesamten Grundkapitals und der Stimmrechte von Alstria. Diese werden für das Erreichen der Schwelle eingerechnet. Insgesamt wird Alstria Office bei dem Gebot mit rund 3,4 Milliarden Euro bewertet./stw/stk