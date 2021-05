Brooks Automation hält Dividende stabil

Der amerikanische Industriekonzern Brooks Automation Inc. (ISIN: US1143401024, NASDAQ: BRKS) zahlt eine Quartalsdividende von 10 US-Cents je Anteilsschein, wie am Montag mitgeteilt wurde. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 25. Juni 2021 (Record date: 4. Juni 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet liegt die Gesamtausschüttung bei 0,40 US-Dollar. Beim aktuellen Börsenkurs von 89,44 US-Dollar (Stand: 10. Mai 2021) beträgt die derzeitige Dividendenrendite 0,45 Prozent. Brooks Automation mit Firmensitz in Chelmsford, im US-Bundesstaat Massachusetts, wurde 1978 gegründet und ist ein Zulieferer von Komponenten für verschiedene Industriezweige wie die Halbleiterindustrie oder die Gesundheitsindustrie. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 286,59 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 220,23 Mio. US-Dollar), wie am Montag ebenfalls berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 23,75 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 9,13 Mio. US-Dollar). Brooks gab am Montag auch die Aufspaltung in zwei separat an der Börse gelistete Unternehmen bekannt. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 31,82 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 7,36 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. Mai 2021) . Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de