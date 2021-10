Brown & Brown steigert die Dividende das 28. Jahr in Folge

Das amerikanische Versicherungsunternehmen Brown & Brown Inc. (ISIN: US1152361010, NYSE: BRO) wird die Quartalsdividende um 10,8 Prozent auf 0,1025 US-Dollar anheben. Die nächste Auszahlung erfolgt am 17. November 2021 (Record day: 3. November 2021). Es ist die 28. jährliche Dividendenanhebung in Folge.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet künftig 0,41 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 64,09 US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,64 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete Brown & Brown einen Umsatz von 727,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 598,8 Mio. US-Dollar), wie das Unternehmen bereits am 26. Juli 2021 mitteilte. Der Ertrag lag bei 139,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 96,8 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das dritte Quartal 2021 werden am 26. Oktober präsentiert.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 35,18 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 18,03 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Oktober 2021).

Redaktion MyDividends.de