Bruce Frank tritt Altasciences als Vice President von CDMO Operations bei

Altasciences gab die Ernennung von Dr. Bruce Frank, PhD, zum Vice President, CDMO Operations, bekannt. Bruce Frank verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Produktformulierung und -entwicklung, in der Leitung der Forschungschemie, der Bewertung neuer Technologien und im Projektmanagement in kleinen und großen Biotechnologieunternehmen, was ihn zu einer hoch angesehenen Führungskraft im CDMO-Bereich macht.

Dr. Bruce Frank promovierte in organischer Chemie an der University of Maryland und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Chemie an der Temple University. Er hat zu über 45 Veröffentlichungen, Präsentationen und Patentanmeldungen in diesem Bereich beigetragen.

Bei Altasciences wird Bruce Frank die Teams für Herstellung, Formulierung und Analytik leiten und dabei seine jüngsten Erfahrungen von Lubrizol Life Sciences einbringen, um die Kundenzufriedenheit zu maximieren und die frühe Phase der Arzneimittelentwicklung zu optimieren.

„Wir sind sehr erfreut, Bruce Frank in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wir wissen, dass sein umfangreiches Fachwissen im Bereich der Formulierung einen enormen Mehrwert für unsere Kunden darstellt und ihre Arzneimittelentwicklungsprogramme auf dem richtigen Fuß starten lässt. Sein Beitrag wird die Exzellenz, Innovation und rasche Lieferung vorantreiben, für die Altasciences bekannt ist“, so Ben W. Reed, Executive Vice President, CDMO Operations bei Altasciences.

Über Altasciences

Altasciences ist ein integrierter Anbieter von Lösungen für die Arzneimittelentwicklung und bietet Pharma- und Biotechnologieunternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Pharmakologiestudien, einschließlich Formulierung, Herstellung sowie analytische Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitstests , klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalytik, Programmmanagement, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren, benötigte bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen.

