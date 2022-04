Bruce Willis, Paris Hilton, Justin Bieber und Co: Promis steigen in Krypto-Zahlungsdienstleister MoonPay ein

Was Bruce Willis, Drake, Justin Bieber und Gwyneth Paltrow gemeinsam haben? Sie haben groß in den Krypto-Zahlungsdienstleister MoonPay investiert.

-Mehr als 60 Stars und Sternchen der Unterhaltungsbranche haben gemeinsam 87 Millionen US-Dollar in den Krypto-Zahlungsdienstleister MoonPay investiert.

-Zu den Investor:innen zählen unter anderem Ashton Kutcher, Bruce Willis, Drake, Gwyneth Paltrow, Snoop Dogg, Justin Bieber und Paris Hilton.

-“Die strategischen Investoren repräsentieren Branchen, die an der Schwelle zur Transformation durch die Web3-Technologie stehen, die die Art und Weise verändert, wie Kreative, Künstler und Athleten Kunst, Fan-Engagement und die Verwaltung geistigen Eigentums angehen”, so MoonPay in einer Pressemitteilung vom 13. April.

-“Web3 inspiriert die Unterhaltungsindustrie und den Handel im Allgemeinen dazu, die Art und Weise, wie wir eine Gemeinschaft schaffen, mit Fans in Verbindung treten, Werte schaffen und geistiges Eigentum verwalten, neu zu gestalten”, erklärte Gwyneth Paltrow. “Wir freuen uns, in MoonPay zu investieren, weil wir glauben, dass ihre Technologie am besten positioniert ist, um die Teilnahme an Kryptowährungen zugänglicher zu machen.”

-Im Januar hat MoonPay einen NFT Checkout als Plug-and-Play-Lösung eingeführt, die den NFT-Kauf via Kredit- und Debitkarte ermöglicht.

