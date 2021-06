Brückenbau und Berge - Viele Faktoren bei Bahn-Lärmkarten wichtig

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Ohne Lärmmessungen entlang von Gleisen, aber mit allerhand Rechnerarbeit werden derzeit die neuen Lärmkarten für das Eisenbahn-Bundesamt erstellt. Dabei müssen Algorithmen unter anderem die Landschaft berücksichtigen, also ob das Gelände zum Beispiel bergig ist oder eher flach. Aber auch die Bauweisen von Brücken fließen jeweils unterschiedlich in die Berechnungen mit ein, wie eine Sprecherin der Disy Informationssyteme GmbH in Karlsruhe erklärte. Das Unternehmen soll die neuen Lärmkarten in Zusammenarbeit mit den Firmen Afry und Soundplan bis zum kommenden Jahr fertigstellen. Zum ersten Mal werden dabei auch alle Eisenbahn-Strecken des Bundes jenseits von Ballungsräumen und neben den Hauptrouten kartiert. Es geht um mehr als 33 000 Schienen-Kilometer./kre/DP/zb