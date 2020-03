Brüssel fordert auch für Mülltransporter freie Fahrt an den Grenzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Corona-Krise fordert die EU-Kommission freie Fahrt für Müllwagen über die Grenzen in der Europäischen Union. Die Staaten mit Grenzkontrollen sollten Lastwagen der Entsorger auf "grünen" Durchgangsspuren fahren lassen und die Dokumentation möglichst auf elektronische Verfahren umstellen, empfahl die Brüsseler Behörde am Dienstag.

Abfallentsorger leisteten in dieser schwierigen Zeit einen wichtigen Dienst, erklärte Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius. Die Fracht müsse so schnell wie möglich durchkommen, damit sie recycelt oder ordentlich entsorgt werden könne. Das sei wichtig für den Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. Die Transporte innerhalb der EU gehörten zu einer wichtigen Lieferkette, um Abfall behandeln und ihn als neuen Rohstoff nutzen zu können, erklärte der Kommissar.

Zur Eindämmung des Virus hatten mehrere EU-Staaten Kontrollen an den sonst offenen Grenzen im Schengenraum eingeführt. Daraufhin bildeten sich teils kilometerlange Lastwagenstaus. In den vergangenen Tagen hat sich die Lage nach Einführung "grüner" Lkw-Spuren deutlich entspannt./vsr/DP/jha