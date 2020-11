Bruker meldet Dividende

Der Medizintechnikkonzern Bruker Corporation (ISIN: US1167941087, NASDAQ: BRKR) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 4 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 18. Dezember 2020 (Record date: 1. Dezember 2020).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,16 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 49,82 US-Dollar (Stand: 16. November 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,32 Prozent. Bruker ist ein Hersteller von wissenschaftlichen Messinstrumenten. Das Unternehmen ist 1960 von Günther Laukien in Karlsruhe gegründet worden. Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich ihn Billerica, im US-Bundesstaat Massachusetts. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Bruker einen Umsatz von 511,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 521,1 Mio. US-Dollar), wie am 2. November berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie, die an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert ist, mit 2,47 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 7,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. November 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de