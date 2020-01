Bryan Garnier hebt Ziel für STMicro auf 25 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat das Kursziel für STMicroelectronics von 23,50 auf 25,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz rückläufiger Branchenumsätze hätten Chipwerte im vergangenen Jahr eine exzellente Rendite abgeworfen, schrieb Analyst Frédéric Yoboué in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 5G-Mobilfunktechnologie dürfte nun für einige Branchenkonzerne in 2020 ein wichtiger Treiber werden./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2020

