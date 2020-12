Buckle gibt Dividende und Sonderdividende bekannt

Der amerikanische Einzelhandelskonzern The Buckle Inc. (ISIN: US1184401065, NYSE: BKE) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie aus. Gleichzeitig gab das Unternehmen eine einmalige Sonderdividende in Höhe von 2 US-Dollar bekannt. Die Auszahlung der Dividende und der Sonderdividende erfolgt am 29. Dezember 2020 (Record date: 21. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 1,20 US-Dollar als reguläre Dividende. Das entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 3,86 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 31,10 US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020).

Buckle startete im Jahr 1948 mit einem Herrenbekleidungsgeschäft in Nebraska. Heute gibt es knapp 446 Läden in 42 amerikanischen Bundesstaaten. Zu den angebotenen Marken zählen unter anderem Lucky Brand, Affliction, Sinful, Quiksilver, Billabong oder Projek Raw. Im dritten Quartal 2020 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 41,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 26 Mio. US-Dollar). Der Umsatz lag bei 251 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 224,12 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 14,48 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 8. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de