Bürgermeister: New Yorker Schulen ab September eingeschränkt offen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Schulen in der besonders schlimm von der Corona-Krise getroffenen Metropole New York sollen nach dem Willen von Bürgermeister Bill de Blasio im September nur eingeschränkt öffnen. "Durch eine Mischung aus Lernen vor Ort in der Schule und zu Hause können wir mehr Platz in jedem Klassenraum und jedem Gebäude schaffen", sagte de Blasio bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in New York. "Für die meisten Kinder bedeutet das, dass sie an zwei Tagen die Woche in die Schule kommen. Für die öffentlichen Schulen New Yorks ist das eine Premiere, aber es ist der einzige Weg, unsere Kinder sicher zurück in die Schule zu bringen."

Die öffentlichen Schulen in New York sind seit März geschlossen, für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen gibt es eine Notbetreuung. Vergangene Woche hatte de Blasio bereits angekündigt, dass der größte öffentliche Schulbezirk der USA mit rund 1,1 Millionen Kindern ab September wieder öffnen werde - unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln. New York war lange das Zentrum der Pandemie in den USA und auch weltweit gewesen, hatte zuletzt aber seine Fallzahlen nach strengen Beschränkungen und Hygieneregeln in den vergangenen Wochen deutlich gesenkt.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Dienstag trotz weiter steigender Corona-Fallzahlen in vielen anderen US-Bundesstaaten dafür ausgesprochen, die Schulen nach den Sommerferien wieder zu öffnen. "Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst geöffnet sind", hatte der Republikaner gesagt. Das sei sehr wichtig für das Land und das Wohlbefinden von Schülern und deren Eltern. New Yorks demokratischer Bürgermeister de Blasio kritisierte Trumps Vorgehen. "Was wir nicht machen werden, ist die Wissenschaft zu ignorieren, und rücksichtslos voranschreiten, wie es unser Präsident macht. Wir werden es richtig machen. Wir werden alle in Sicherheit bewahren."/cfa/cah/DP/men