Bürgerrechtsgruppe - Mehr als 1000 Festnahmen bei Nawalny-Demos

Moskau (Reuters) - Bei den Demonstrationen für den inhaftierten russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny sind der Bürgerrechtsgruppe OVD-Info zufolge mehr als 1000 Menschen festgenommen worden.

Die Zugriffe seien in mehreren Städten erfolgt, teilt die Gruppe am Mittwochabend mit. Zuvor waren mehrere von Nawalnys führenden Mitstreiterinnen festgenommen worden. Seine Sprecherin Kira Jarmysch wurden ihrem Anwalt zufolge in der Nähe ihres Hauses in Moskau abgeführt. Auch seine Vertraute Ljubow Sobol, die auch durch Nawalnys YouTube-Kanal bekannt ist, wurde ihrem Rechtsbeistand zufolge ebenfalls in der Hauptstadt festgenommen.

Weil sich der Gesundheitszustand des 44-jährigen Oppositionellen im Straflager im Zuge eines Hungerstreiks massiv verschlechtert hat, hatten seine Anhänger für Mittwoch zu landesweiten Protesten aufgerufen. Der Polizei zufolge nahmen in Moskau 6000 Menschen an illegalen Demonstrationen teil. Nawalnys YouTube-Kanal verbreitete eine zehn Mal so hohe Zahl. Die Beteiligung in Moskau schien geringer zu sein als bei den Proteste vor seiner Inhaftierung. Zur gleichen Zeit hielt Präsident Wladimir Putin im Parlament seine Rede zur Lage der Nation. Nawalny erwähnte er dabei nicht.

Nawalnys Anhänger fürchten um sein Leben und fordern eine bessere medizinische Behandlung. Am Montag war er in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden. Dort hätten ihn vier Ärzte, die nicht zur russischen Gefängnisbehörde gehörten, am Dienstag untersucht, sagte die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa. Sie seien zu dem Schluss gekommen, sein Gesundheitszustand sei zufriedenstellend.

Bereits am Dienstag waren Anhänger Nawalnys festgenommen und Regionalbüros von der Polizei durchsucht worden. Die Behörden haben die Proteste im Vorfeld als illegal bezeichnet. Sie hatten vorherige Demonstrationen gewaltsam aufgelöst und dabei Tausende Menschen festgenommen. "Wie üblich meinen sie, dass es keinen Protest geben wird, wenn sie die 'Anführer' isolieren", sagte Leonid Wolkow, ein enger Vertrauter Nawalnys. "Das ist natürlich falsch." Ein anderer Nawalny-Anhänger twitterte: "Im Moment werden in ganz Russland potenzielle Demonstranten verhaftet. Das ist Unterdrückung. Das kann nicht akzeptiert werden. Wir müssen gegen diese Dunkelheit kämpfen."