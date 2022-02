Buffett-Aktie Bank of America: Mittel gegen Inflation

Die Buffett-Aktie der Bank of America ist vieles: Seit Jahresstart ist sie beispielsweise auf der Stelle getreten. Zugegebenermaßen kein Zeitraum, um Erfolg wirklich zu messen. Insbesondere, da sie längerfristig bedeutend klettern konnte.

Seitdem Warren Buffett vor ca. anderthalb Jahren seine Position an der Bank of America sukzessive erweitert hat, ist die Aktie um ca. 80 % bis 100 % gestiegen. Je nachdem, welchen Investitionszeitpunkt man wählt, das Orakel von Omaha kaufte schließlich in mehreren Tranchen zu.

Aber es gibt einen weiteren Grund, warum die Aktie der Bank of America für dich als Investor womöglich interessant ist. Das Stichwort Inflation ist dabei besonders relevant. Aber auch die fundamentale Bewertung spielt eine wichtige Rolle, schau am besten selbst.

Bank of America: Weiterhin preiswert!

Die Aktie der Bank of America ist jedenfalls weiterhin moderat bewertet. Der derzeitige Aktienkurs beläuft sich auf 46,13 US-Dollar, was zwar deutlich höher ist als vor anderthalb Jahren. Aber: Fundamentale Kennzahlen deuten trotzdem auf ein preiswertes Bewertungsmaß hin.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2021 kam das US-Geldhaus auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,60 US-Dollar. Bei den jetzigen Aktienkursen läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis entsprechend bei ca. 12,1. Wenn wir das Coronavirus und die Pandemie einmal ausklammern und den 2019er Wert von 2,77 US-Dollar nehmen, erhalten wir einen Wert von 16,6. Welcher Wert aussagekräftiger ist, das zeigt vermutlich das Geschäftsjahr 2022. Aber egal, welchen Wert wir nehmen: Teuer sind beide nicht.

Die Aktie der Bank of America kann daher mit soliden Gewinnrenditen einen Ausgleich zur Inflation beisteuern. Mit einer Dividendenrendite in Höhe von ca. 1,7 % gewinnen wir zwar nicht den größten Blumentopf. Aber: Das Dividendenwachstum von zuletzt 16,7 % ist eine Wachstumsrate, die es mit der Inflation locker aufnimmt. Wachsende passive Einkünfte können daher ebenfalls einen ausgleichenden Katalysator darstellen. Der wichtigste Aspekt kommt jedoch erst: Nämlich der Kampf gegen die Teuerungsrate, der voraussichtlich dem Geldhaus genau in die Karten spielt.

Zinserhöhungen verbessern die Aussichten

Die Aktie der Bank of America und das Geldinstitut selbst dürften voraussichtlich von steigenden Zinsen profitieren. Inzwischen hat die US-amerikanische Zentralbank, die Fed, von Zinserhöhungen im Jahr 2022 gesprochen. Ein Marktumfeld, das die Gewinne von Banken wieder steigen lassen dürfte.

Auch mit weiterem Gewinnwachstum und einem höheren freien Cashflow besteht eine solide Chance, dass die Aktie der Bank of America einen Ausgleich zur Inflation schafft. Die fundamentale Bewertung ist schon heute jedenfalls nicht zu teuer, die Dividende zeigt ein signifikantes Dividendenwachstum und mit operativer Rückendeckung besteht weiterhin die Möglichkeit, dass sich diese Entwicklungen bestätigen.

Dabei sind die Anteilsscheine der Buffett-Aktie natürlich nicht auf starkes Wachstum gepolt. Wer jedoch nach einer Aktie sucht, in die auch das Orakel von Omaha prominent investiert ist und die vom sich verändernden Markt im Kampf gegen Inflation profitiert, der könnte hier durchaus richtig sein.

Der Artikel Buffett-Aktie Bank of America: Mittel gegen Inflation ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool