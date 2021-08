Buffett-REIT Store Capital: Starkes Quartal! Aktie jetzt ein Kauf?

Der Warren-Buffett-REIT Store Capital ist in der Welt der Real Estate Investment Trusts überaus bekannt. Das liegt daran, dass das Orakel von Omaha in diese Aktie investiert hat. Immerhin handelt es sich um die einzige dieser Art im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Wenn auch mit einer vergleichsweise geringen Gewichtung.

Store Capital hat jetzt im Rahmen der Quartalsberichtssaison ebenfalls ein frisches Zahlenwerk hingelegt. Ein überaus solides Zahlenwerk, wohlgemerkt. Riskieren wir daher heute einen Blick auf die Zahlen. Sowie darauf, ob die Aktie womöglich für Foolishe Investoren ein Kauf sein könnte.

Buffett-REIT Store Capital: Das Q2 im Blick

Wie wir mit Blick auf ausgewählte Kennzahlen feststellen, ist das Quartalszahlenwerk so weit solide. Mit einem Umsatz in Höhe von 192 Mio. US-Dollar liegt Store Capital deutlich über dem schwachen Vorjahreswert von 168,3 Mio. US-Dollar. Auch das Nettoergebnis je Aktie ist mit 0,23 US-Dollar über dem vorherigen Wert von 0,16 US-Dollar. So weit zu den ersten Basics.

Wichtig sind auch für Store Capital natürlich die sogenannten Funds from Operations. Absolut gesehen liegt dieser Wert im zweiten Quartal bei 128,1 Mio. US-Dollar nach 105,6 Mio. US-Dollar. Ein solider Turnaround, der sich hier abzeichnet. Zumal mit 0,50 US-Dollar je Aktie auf bereinigter Basis ein Wert erreicht werden konnte, der ca. auf dem Niveau von vor der Pandemie gelegen hat. Unbereinigt liegt der Wert hingegen bei 0,47 US-Dollar, was zumindest an die alte Stärke heranreicht.

Für das Gesamtjahr 2021 ist das Management jetzt ebenfalls optimistischer. Die Funds from Operations sollen bei Store Capital auf bereinigter Basis in einer Spanne zwischen 1,94 US-Dollar und 1,97 US-Dollar je Aktie liegen. Noch zuvor rechnete das Management mit einem Wert zwischen 1,90 US-Dollar und 1,96 US-Dollar. Sowohl nach unten, als auch nach oben hat es daher eine leichte Anpassung gegeben.

Zudem berichtet Store Capital, dass man im zweiten Quartal in 95 weitere Immobilien investiert hat. Das wiederum könnte in Zukunft ein moderates Wachstum ermöglichen. Insgesamt ein absolut solides Quartalszahlenwerk, das uns der Real Estate Investment Trust hier präsentiert hat.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf?

Ob die Aktie von Store Capital jetzt ein Kauf ist, hängt natürlich vom Auge des Betrachters ab. Grundsätzlich gilt, dass die derzeitige Quartalsdividende in Höhe von 0,36 US-Dollar relativ sicher erscheint. Das Ausschüttungsverhältnis liegt auf nicht bereinigter Basis bei 76,7 %. Auf bereinigter Basis sogar bei 72 %. Spielraum für weitere Dividendenerhöhungen könnte daher möglich sein. Mit Blick auf eine Dividendenrendite in Höhe von knapp unter 4 % erkennen wir jedoch eine ambitionierte Bewertung.

Auch ein Kurs-FFO-Verhältnis in Höhe von ca. 18 auf bereinigter Basis und bezogen auf das zweite Quartal ist nicht unbedingt günstig. Wer jedoch auf stabile, nachhaltige Dividenden setzen möchte, könnte den Real Estate Investment Trust, auf den auch Warren Buffett setzt, durchaus in den Fokus rücken.

