Bulgarien hält auch in Corona-Zeiten Militärparade ab

SOFIA (dpa-AFX) - Bulgarien hat trotz Coronavirus-Pandemie seinen Tag der Armee am 6. Mai mit einer Militärparade gefeiert. Zum Fest zu Ehren des Schutzheiligen der Streitkräfte, des Heiligen Georg (bulgarisch: Georgi), gab es am Mittwoch auch Vorführungen der Luft- und Seestreitkräfte. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen wurde die Militärparade jedoch erstmals nicht im Zentrum der Hauptstadt Sofia abgehalten. Die Aktionen fanden jetzt auf dem Gelände der Militärhochschule der früheren Hauptstadt Weliko Tarnowo, auf einem Luftwaffenstützpunkt in Südbulgarien und im Schwarzen Meer bei Warna statt.

Zum Einsatz kamen unter anderen MIG-29-Kampfjets russischer Bauart und tschechische Jets L-39 Albatros, wie bulgarische Medien berichteten. Das frühere Ostblockland ist seit 2004 Nato-Mitglied.

Verteidigungsminister Krassimir Karakatschanow versicherte, die Modernisierung der Streitkräfte werde trotz Corona-Krise mit dem Kauf zweier Korvetten und 160 gepanzerte Fahrzeuge weitergehen. Den Zuschlag der Seestreitkräfte habe die deutsche Lürssen-Werft erhalten. Die beiden Projekte seien allerdings vorübergehend auf Eis gelegt worden, räumte der Minister ein.

Bulgarien hatte zuletzt 2019 einen Vertrag mit den USA über acht Kampfjets vom Typ F-16 Block 70 für 1,1 Milliarden Euro ratifiziert. Die Mehrzweckkampfflugzeuge sollen schrittweise bis 2024 geliefert werden./el/DP/fba