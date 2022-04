Bulgariens Regierungschef Petkow reist nach Kiew - Streit in Sofia

SOFIA (dpa-AFX) - Der bulgarische Regierungschef Kiril Petkow will ungeachtet von Einwänden von Präsident Rumen Radew in die Ukraine reisen. Petkow werde in Kiew den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal treffen, teilte die Regierung in Sofia am Mittwoch ohne genaue Terminangaben mit. Nach der Rückkehr von Petkow soll die Koalition in Sofia über mögliche Waffenlieferungen Bulgariens an die Ukraine entscheiden. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hatte bei einem Bulgarien-Besuch in der vergangenen Woche keine feste Zusage für Waffenlieferungen erhalten.

Staatschef Radew widersetzt sich einer möglichen militärischen Hilfe seines Landes für die Ukraine. "Dies bedeutet einen Schritt zur direkten Einbeziehung Bulgariens in diesen Konflikt", erläuterte er am Mittwoch. Zum Ukraine-Besuch Petkows sagte Radew: "Es gibt keine Notwendigkeit eines solchen Besuchs zu diesem Zeitpunkt." Die souveräne bulgarische Haltung werde in Sofia ausgearbeitet, nicht aber in Kiew, betonte er.

Petkow soll bei seiner Reise von Vertretern der Koalitionsparteien begleitet werden. Allerdings wollen sich die mitregierenden Sozialisten nicht an der Delegation beteiligen, da sie mögliche Waffenlieferungen ablehnen. Sie drohen mit Koalitionsbruch./el/DP/mis