Bullard (Fed) für Start von Tapering im kommenden Monat

(Reuters) - Der US-Währungshüter James Bullard unterstützt den Beginn der Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe im kommenden Monat.

Das sogenannte Tapering sollte im Frühling beendet werden, erklärte der Chef des Notenbankbezirks St. Louis am Dienstag. Dann könne die US-Notenbank Fed den Leitzins erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, falls das nötig sein sollte.

"Die Vorstellung, dass die Inflation kommt, ist vernünftig, aber ich möchte dieses Szenario nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent annehmen", sagte Bullard in einem CNBC-Interview. Er wolle auf die Möglichkeit vorbereitet sein, dass die Inflation in den kommenden Monaten hoch bleibe oder steige. "Ich möchte einfach in der Position sein, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr oder Sommer in der Lage sind, einen früheren Schritt zu tun, falls wir dies tun müssen."