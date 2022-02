Bullard (Fed) plädiert für Zinserhöhung im März

(Reuters) - Der US-Notenbanker James Bullard befürwortet nach eigenen Worten eine Anhebung der Zinsen im März und dann voraussichtlich erneut im Mai.

Allerdings äußerte er sich am Dienstag in einem Reuters-Interview ablehnend hinsichtlich der Vorstellung, den Straffungszyklus mit einer Anhebung um einen halben Prozentpunkt einzuleiten. Wie hoch die Fed letztendlich die Zinsen anheben müsse, sei eine "offene Frage". Es gehe darum, die Geldpolitik jetzt und in den kommenden Monaten besser aufzustellen. "Und dann werden wir an diesem Punkt beurteilen können, ob wir mehr tun müssen oder nicht."

"Wir müssen im Laufe dieses Jahres flinker, schneller und besser auf Inflationsdaten und andere Entwicklungen reagieren", sagte Bullard, der Chef der des Fed-Ablegers in St. Louis ist. "Es wird eine datenabhängigere Umgebung sein." Mit Blick auf die Arbeitslosenquote sagte Bullard, er gehe davon aus, dass sie dieses Jahr unter drei Prozent fallen werde. "Ich denke, der kommende Arbeitsmarktbericht wird wegen Omikron wahrscheinlich nicht sehr gut sein, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Dies ist eine ziemlich starke Wirtschaft und ein sehr starker Arbeitsmarkt."