Bulle gegen Bär: Disney führt werbefinanzierte Version von Disney+ ein

Es steht außer Frage, dass die Einführung von Disney+ durch The Walt Disney Company (WKN:855686 -0,43 % ) ein erstaunlicher Erfolg war. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung im November 2019 war wohl der beste Zeitpunkt für eine Produkteinführung in der Geschichte. In den Monaten nach der Markteinführung wurde die Welt von einer Pandemie heimgesucht, die die Menschen in den Häusern hielt und die Nachfrage nach Unterhaltungsangeboten für zu Hause ansteigen ließ.

Allerdings lässt der Rückenwind durch die Pandemie nach, da sich die Wirtschaft wieder erholt. Um das Abonnentenwachstum anzukurbeln, kündigte Disney für dieses Jahr eine werbefinanzierte Version von Disney+ an. Die Ankündigung hat sowohl positive als auch negative Meinungen über die Auswirkungen der Aussichten für Disney+ hervorgerufen. Schauen wir uns beide Seiten der Argumentation an.

Das Argument der Bullen

Am 1. Januar hatte Disney+ 130 Millionen Abonnenten, gegenüber 95 Millionen im Vorjahr. Die Einführung eines preisgünstigeren, werbefinanzierten Angebots wird zweifellos dazu beitragen, dass diese Zahlen weiter steigen. Einige Leute, die am Kauf des Dienstes interessiert waren, aber wegen des Preises gezögert haben, werden sich vielleicht jetzt dafür entscheiden.

Der werbefinanzierte Dienst wird später im Jahr 2022 in den USA eingeführt. „Die Ausweitung des Zugangs zu Disney+ auf ein breiteres Publikum zu einem niedrigeren Preis ist ein Gewinn für alle Verbraucher, Werbetreibende und unsere Geschichtenerzähler“, sagte Kareem Daniel, Vorsitzender von Disney Media and Entertainment Vertrieb. Der internationale Start der werbefinanzierten Ebene wird 2023 erfolgen.

Letzteres wird wahrscheinlich entscheidend sein, um das Abonnentenwachstum anzukurbeln. Disney+ ist in Ländern mit großen Unterschieden im Pro-Kopf-Einkommen verfügbar. Die einkommensschwächeren Länder werden am meisten von einer preisgünstigeren Version von Disney+ profitieren.

Das Unternehmen schloss die Ankündigung mit der Aussage, dass die werbefinanzierte Ebene als ein Baustein zur Erreichung des langfristigen Ziels von 230 Millionen bis 260 Millionen Disney+ Abonnenten bis zum Geschäftsjahr 2024 angesehen wird.

Das Bärenargument

Das Argument der Bären konzentriert sich auf Disneys langfristiges Ziel. Die Investoren nutzen dieses Ziel, um die Streaming-Einnahmen des Unternehmens und die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie zu schätzen. Sollte Disney seine Schätzung von 230 Millionen bis 260 Millionen Abonnenten bis 2024 senken, würde der Aktienkurs wahrscheinlich einen deutlichen Schritt nach unten machen.

Da die Wachstumstrends bei den Disney+-Abonnenten hinter dem Tempo zurückbleiben, das erforderlich ist, um bis 2024 230 Millionen Abonnenten zu erreichen, kommt das Management der Realität näher, das Ziel zu verfehlen. Die Bären werden argumentieren, dass das Management, anstatt den Investoren reinen Wein einzuschenken, beschlossen hat, eine werbefinanzierte Ebene hinzuzufügen, um die Zahl der Abonnenten zu erhöhen. Natürlich führt eine Preissenkung bei jedem Produkt oder jeder Dienstleistung bis zu einem gewissen Grad zu einer Steigerung der Nachfrage. Das Problem ist, dass dadurch zwar die Zahl der Abonnenten, nicht aber der Gesamtumsatz steigt.

Im Gegensatz dazu wäre es ein klares, positives Signal gewesen, wenn Disney die werbefinanzierte Stufe angekündigt und sein Ziel für die Abonnentenzahlen bis 2024 erhöht hätte. Auf diese Weise hätten die Investoren den Schritt als Schaffung einer höheren zusätzlichen Nachfrage als zuvor erwartet angesehen und nicht als Eingeständnis, dass die organische Nachfrage nach dem Dienst zu den aktuellen Preispunkten nicht ausreicht, um das Ziel zu erreichen.

Bisher haben die Bären die Oberhand, denn die Aktie ist seit der Ankündigung am 4. März um fast 5 % gefallen.

Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 11.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Walt Disney.

