Bullen machen das Rennen: Dax mit neuem Rekord

Am Frankfurter Aktienmarkt hat der Dax einen neuen Rekordstand erreicht - beflügelt von dem freundlichen Start an der Wall Street. Die Fusionsgenehmigung für T-Mobile US und Sprint durch ein US-Bundesgericht hievt die Telekom an die Dax-Spitze.

