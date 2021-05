Bullische Flagge bei diesem US-Technologieunternehmen

Avaya Holdings Corp. - WKN: A2JAF9 - ISIN: US05351X1019 - Kurs: 28,670 $ (NYSE)

Mit einer massiven Rally im vergangenen Jahr begeisterte die Aktie des US-amerikanischen Kommunikationsunternehmens die Anleger. Avaya Inc. ist auf Telefonie, Callcenter-Technologie und Datennetzlösungen spezialisiert und ist eine der führenden Firmen im Bereich IP-Telefonie (VoIP), Unified Communications und Callcenter-Lösungen. In Deutschland ist Avaya auch durch die Übernahme des deutschen Telekommunikationsunternehmens Tenovis im Jahr 2004 stark vertreten. Die Aktie erreichte im Februar ein neues Allzeithoch bei 34,06 USD und schwenkte in eine Korrektur ein, die in einer bullischen Flagge verläuft.

Die Bullen versuchen es

Innerhalb der Flagge kam es am 6. Mai zu einem Einbruch, seitdem pendelte die Aktie in der Handelsspanne dieses Tages seitwärts. Gestern brach sie daraus nach oben hin aus. Ein Angriff auf die Flaggenoberkante könnte damit erfolgen.

Bricht der Wert nachhaltig aus der bullischen Flagge nach oben hin aus, entstehen Kaufsignale. Dann dürfte das Allzeithoch bei 34,06 EUR wieder angesteuert werden. Geht es früher oder später darüber hinaus, werden weiter steigende Kurse bis 40 und später rund 50 USD denkbar.

Auf der Unterseite hingegen wäre ein Rückfall aus der Flagge und unter den EMA200 kritisch zu werten. Dann wäre die Aktie anfällig für einen Kursrücksetzer in Richtung 19 - 20 USD.

Avaya Holdings Corp.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)