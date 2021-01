Bund berät über Einreisesperre auch für Großbritannien

Berlin (Reuters) - Das Bundesinnenministerium hat Pläne für die Vorbereitung von Einreissperren für Großbritannien, Brasilien und Südafrika bestätigt.

Eine entsprechende Vorlage werde derzeit in der Bundesregierung abgestimmt, sagte ein Sprecher am Donnerstag zu Reuters. Hintergrund ist, dass in diesen Ländern hochansteckende Virus-Mutationen festgestellt wurden. Die Bundesregierung hatte vor einer Ausbreitung auch in Deutschland gewarnt. Denkbar ist, dass es Einreisesperren für weitere Länder gegen könnte, in denen sich Virus-Mutanten bereits stärker ausgebreitet haben. Dies könnte etwa die Niederlande oder Dänemark betreffen. "Bild" schrieb, dass die Einreisesperren bereits kommende Woche in Kraft treten sollten.

Kanzlerin Angela Merkel hatte vor wenigen Tagen gesagt, dass sie den Reiseverkehr nicht komplett stoppen, touristische Reisen aber wegen der Sorge vor einer Ausbreitung der Mutationen möglichst stark reduzieren wolle. Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer Überlegungen für zusätzliche Maßnahmen vorgestellt. Als Beispiele hatte er schärfere Grenzkontrollen, besonders an den Grenzen zu Hochrisikogebieten und die Reduzierung des Flugverkehrs nach Deutschland auf "nahezu Null" genannt. Dagegen gab es Kritik aus der Wirtschaft, der Opposition und von Verbraucherschützern.

Der Warenverkehr soll nicht betroffen sein, sagte eine Regierungssprecherin. Auch auf EU-Ebene sind Verschärfungen für sogenannte "dunkelrote" Zonen mit hohen Corona-Infektionszahlen in Arbeit. Anders als in Deutschland steigt in etlichen EU-Staaten die Zahl der Ansteckungen wieder.