Bund erwartet nächste Biontech-Lieferung Anfang Januar

Berlin (Reuters) - Deutschland erwartet erst im Januar die nächsten Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer.

In den ersten zwei Januar-Wochen sollen jeweils knapp 2,2 Millionen Dosen des Impfstoffs für Erwachsene an den Bund geliefert werden, in der Kalender-Woche drei und vier jeweils gut zwei Millionen, wie aus einer Aufstellung des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Zudem sollen in den ersten zwei Januar-Wochen jeweils rund 1,25 Millionen Impfdosen für fünf- bis elfjährige Kinder geliefert werden, sowie jeweils 627.000 Dosen in der dritten und vierten Kalenderwoche. Ab Februar bis Ende März sollen jede Woche gut drei Millionen Dosen des Erwachsenen-Impfstoffs von Biontech/Pfizer geliefert werden.

Von dem US-Hersteller Moderna sollen hingegen in den nächsten zwei Wochen noch mehr als zwölf Millionen Auffrischungsdosen kommen. 6,72 Millionen Dosen in der Kalenderwoche 51 und 5,94 Millionen in der letzten Woche des Jahres. Ab Januar bis Ende März sollen der Aufstellung des Gesundheitsministeriums zufolge jede Woche knapp 1,49 Millionen Auffrischungsdosen kommen. Bei Moderna seien die Angaben als Booster-Dosen berechnet, hieß es in der Übersicht. Anders als beim Vakzin von Biontech/Pfizer wird das Mittel von Moderna bei Auffrischimpfungen in einer niedrigeren Dosis als bei der Erst- oder Zweitimpfung verabreicht.