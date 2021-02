Bund fördert Gleis-Anschlüsse für Industrie stärker

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will Gleis-Anschlüsse für die Industrie stärker fördern und damit mehr Güter auf die Schiene bringen.

Bis zu 50 Prozent der Kosten für Neu- und Ausbau, Reaktivierung oder den Erhalt der Zugänge würden vom Bund übernommen, kündigte Verkehrsminister Andreas Scheuer am Freitag an. Ab diesem Jahr stünden dafür 34 Millionen Euro zur Verfügung, was mehr als doppelt soviel wie in diesem Jahr sei. Über fünf Jahre stünden nun 200 Millionen bereit. "So verbessern wir den Zugang von Unternehmen zur Schiene und bringen die Waren runter von der Straße", sagte Scheuer.

Der Verkehrssektor liegt beim Klimaschutz weit hinter den Zielen der Bundesregierung zurück. Ein Grund ist, dass der Lkw-Verkehr den größten Anteil der wachsende Transporte bewältigt und die Schiene in den vergangenen Jahre kaum an Bedeutung gewinnen konnte.