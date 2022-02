Bund gibt weitere Milliarde für klimafreundliche Sozialwohnungen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den Bau klimafreundlicher Wohnungen mit günstigen Mieten vorantreiben. Der Bund stelle den Ländern eine weitere Milliarde Euro zur Verfügung, um Sozialwohnungen mit dem Standard eines Effizienzhauses 55 zu schaffen, sagte Bauministerin Klara Geywitz (SPD) am Donnerstag bei einer Tagung des Verbändebündnisses Wohnungsbau in Berlin. Es solle schnell eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung geschlossen werden. Insgesamt bekommen die Länder damit zwei Milliarden Euro für den Neubau und die energetische Sanierung von Sozialwohnungen.

"Zwei Milliarden, das ist natürlich viel Geld. Aber wenn wir 100 000 Sozialwohnungen in Deutschland jährlich bauen wollen, werden wir deutlich mehr als diese zwei Milliarden brauchen", betonte Geywitz. Um ihre Verhandlungen mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) nicht zu belasten, wolle sie aber derzeit keine öffentliche Forderung äußern./tam/DP/eas