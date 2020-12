Bund leiht sich 2021 fast eine halbe Billion Euro am Finanzmarkt

Berlin (Reuters) - Der Bund will sich im kommenden Jahr wegen der hohen Kosten der Corona-Krise eine Rekordsumme am Finanzmarkt leihen.

Zur Finanzierung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen sollen Bundeswertpapiere im Volumen von 469 bis 471 Milliarden Euro durch Auktionen emittiert werden, wie die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am Donnerstag mitteilte. Zusätzlich sollen noch zwei Anleihen mit Hilfe von Banken über ein sogenanntes Syndikatsverfahren Geld einspielen. "Die Folgen der Covid-19-Pandemie wirken sich 2020 und 2021 erheblich auf den Bundeshaushalt aus", sagte Agenturchef Tammo Diemer. "Dies resultiert in den bisher höchsten Auktionsvolumen an Bundeswertpapieren." 2020 hat sich der Bund 406,5 Milliarden Euro von Investoren geliehen.

Grund für den deutlichen Anstieg ist zum einen die hohe Neuverschuldung wegen Steuerausfällen und den Kosten der Pandemie-Bekämpfung: Finanzminister Olaf Scholz plant mit einer Nettokreditaufnahme von 180 Milliarden Euro, weil die geplanten Ausgaben die erwarteten Einnahmen nicht decken. Zum anderen müssen Altschulden in Höhe von fast 267 Milliarden Euro getilgt werden. Hinzu kommt noch die Tilgung frischer Schulden in zweistelliger Milliardenhöhe, die 2021 aufgenommen und wegen der kurzen Laufzeit von wenigen Monaten noch im selben Jahr an die Anleger zurückgezahlt werden. Sie müssen mit neuen Schulden refinanziert werden. Einen Puffer bringt die Finanzagentur aus dem zu Ende gehenden Jahr mit, in dem ein zweistelliger Milliardenbetrag nicht benötigt wurde. "Wir haben eine Vorfinanzierung de facto", sagte Diemer dazu.

"RÜCKENDECKUNG DURCH EZB"

Experten schließen nicht aus, dass der Finanzbedarf des Bundes noch steigen kann. "Angesichts des kürzlich beschlossenen zweiten harten Lockdowns ist noch unsicher, ob der heute avisierte Finanzierungsbedarf tatsächlich ausreicht oder ob die Summe letztlich noch stärker steigt", sagte LBBW-Analyst Elmar Völker. "Dank der weiterhin hohen Nachfrage der Anleger nach sicheren Anlagen und der Rückendeckung durch die EZB-Anleihekaufprogramme kann jedoch als gesichert gelten, dass der Bund auch weiterhin problemlos genügend Abnehmer für seine Anleihen finden wird."

Im vergangenen Jahr strich der Bund wegen der Negativzinsen sogar mehr als sieben Milliarden Euro beim Schuldenmachen ein. Der Bund steht bei Investoren hoch im Kurs, da seine Bonität von allen großen Ratingagenturen mit der Bestnote "AAA" bewertet wird und die Rückzahlung damit als sehr sicher gilt. Zudem gibt es einen riesigen Markt für den Handel mit diesen Papieren, weshalb Bundeswertpapiere für Pensionsfonds, Vermögensverwalter und andere Anleger nahezu Bargeld-Status genießen. Investoren sind deshalb bereit, draufzuzahlen anstatt Zinsen zu kassieren. Die durchschnittliche Emissionsrendite aller bis 30. November begebenen Papiere lag bei minus 0,56 Prozent. Zudem tritt die Europäische Zentralbank (EZB) in großem Stil als Käufer von Bundeswertpapieren auf. Dadurch steigt die Nachfrage, was wiederum die Renditen drückt.

Die Finanzagentur will im kommenden Jahr den Bereich grüne Anleihen ausbauen. So soll erstmals eine mit 30-jähriger Laufzeit angeboten werden. Im September hatte der Bund erstmals eine grüne Anleihe an den Markt gebracht, die auf enormes Interesse im In- und Ausland gestoßen war. Sie hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Anfang November folgte die erste Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit. Mit dem Geld sollen unter anderem nachhaltige Verkehrssysteme gefördert und CO2-Emissionen von Fahrzeugen reduziert werden.