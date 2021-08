Bund macht gutes Geschäft mit Lufthansa-Rettung, große Indizes alle im Minus

Der Bund verkauft ein erstes Paket Lufthansa-Aktien und streicht dabei satte Gewinne ein. Dagegen ist das gesamte Börsenumfeld heute schwach. Sowohl in Frankfurt als auch in New York überwiegen die Verluste.

