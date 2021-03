Bund und Länder beraten erneut über Corona

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten überraschend kurzfristig erneut über die Corona-Pandemie.

Das Bundeskanzleramt lud für heute (Mittwoch) 11.00 Uhr die Regierungschefinnen und -chefs zu einer Videokonferenz ein. Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Regierungskreisen erfuhr, wurde in der Einladung als Thema nur die Corona-Pandemie, aber kein konkreter Anlass genannt. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sagte im Landtag in Düsseldorf, die Bundeskanzlerin habe kurzfristig erneut eingeladen. "Und ich denke, dass wir dort sehr kritisch über das reden, was da vor zwei Tagen passiert ist. Das ist jedenfalls meine Erwartung."

Bund und Länder hatten sich erst in der Nacht zum Dienstag auf einen Fünf-Tage-Lockdown von Gründonnerstag bis Ostermontag verständigt. Bisher blieb aber offen, wie die Ruhetage Gründonnerstag und Karsamstag konkret geregelt werden sollen.