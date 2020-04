Bund und Länder deuten Lockerungen in Virus-Krise an

- von Markus Wacket

Berlin (Reuters) - Kurz vor dem Bund-Länder-Gipfel hat die Politik erste Lockerungen von Auflagen in der Virus-Krise in Aussicht gestellt.

"Klar ist dabei: Es werden vorsichtige erste Schritte sein können", sagte Gesundheitsminister Jens Spahn am Dienstag in Wiesbaden nach einem Treffen mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Man wolle am Mittwoch einen bundesweit einheitlichen Pfad für die Zeit ab nächster Woche entwickeln, betonten beide. Dann könnten wohl eine Reihe Geschäfte und auch Schulen wieder öffnen. "Ich kann mir vorstellen, dass wir morgen in einem breiten Konsens dazu kommen, dass wir im Einzel- und vielleicht auch im Großhandel eine Öffnung vornehmen", sagte Bouffier. Bei Schulen solle man eher mit Abschlussklassen als mit Grundschulen beginnen. Das Land Berlin geht aber davon aus, dass Lockerungen nicht gleich am Montag greifen würden.

Die strikten Einschränkungen sind bislang bis Sonntag vereinbart. Das entscheidende Kriterium für eine Öffnung sei die Belastbarkeit des Gesundheitssystems, sagte Spahn. Er lobte, die Menschen hätten die Erfolge im Kampf gegen das Virus mit Disziplin auch über Ostern hinausgetragen. Das sei eine wichtige Grundlage für die kommenden Entscheidungen. Zuvor hatte das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt, die erste Welle der Epidemie sei eingedämmt, die Kapazitäten in Krankenhäusern reichten bei der jetzigen Entwicklung aus. "Bei der derzeitigen Dynamik werden keine Engpässe prognostiziert", sagte RKI-Chef Lothar Wieler.

In den vergangenen Tagen hatte die Zahl der Neu-Infizierten laut RKI die der Genesenen nicht mehr überstiegen. Am Dienstag meldete das RKI rund 2100 neue Infektionen bei einer geschätzten Zahl von 3600 Geheilten.

BERLIN ERWARTET KEINE LOCKERUNGEN AB MONTAG

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller dämpfte Hoffnungen auf schnelle Veränderungen. "Wenn es zu Lockerungen kommen kann, dann dauert es ja auch wieder einige Tage, bis man sie umsetzen kann", sagte der SPD-Politiker dem Sender Radio Eins. "Ich gehe davon aus, dass vielleicht ab dem 27.(April) oder dem 1. Mai oder so wir dann Veränderungen haben werden." Nach einer Entscheidung von Bund und Ländern müssten zunächst entsprechende Verordnungen erlassen sowie Schulen und der öffentliche Nahverkehr wieder hochgefahren werden. Es werde auch weiter Auflagen geben.

Dazu könnte eine Maskenpflicht etwa in Bussen und Bahnen gehören. Selbst einfache Masken könnten laut RKI zumindest einen Beitrag im Kampf gegen Ansteckung leisten. Gesundheitsminister Spahn wies daraufhin, dass sich die Lage bei der Versorgung mit hochwertigeren Masken für Gesundheitspersonal verbessert habe und auch andere Schutzkleidung bald in größerer Zahl zur Verfügung stünde. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mahnte, vor einem Wiederanfahren der Wirtschaft müsse der Schutz der Mitarbeiter in Kantinen, auf der Fahrt zu Baustellen oder in Erntehelfer-Unterkünften gewährleistet sein.

Die Experten der Wissenschaftsakademie Leopoldina hatten in einem Gutachten für das Kanzleramt ebenfalls eine schrittweise Öffnung und das Tragen von Masken empfohlen. Zudem sollten den Wissenschaftlern zufolge zunächst Schulen für jüngere Jahrgänge wieder öffnen sowie unter Auflagen der Einzelhandel und Gaststätten. Hessens Ministerpräsident Bouffier und auch RKI-Chef Wieler äußerten sich aber skeptisch zu der Anregung, mit dem Unterricht für jüngere Schüler zu beginnen. Ältere Schüler würde Abstandsregeln eher einhalten, sagte Bouffier.

AUCH EU-KOMMISSION DRINGT AUF EINHEITLICHEN FAHRPLAN

Wie Spahn und Bouffier sprach sich auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet für ein gemeinsames Vorgehen der 16 Bundesländer aus. "Ich plädiere dafür, dass wir möglichst einheitliche Regelungen in allen deutschen Ländern haben", sagte Laschet. Zu den Bedingungen einer Öffnung gehöre ein besseres Monitoring der Krisen-Daten, das Einhalten aller Abstandsgebote und der Hygiene-Vorschriften - sowie vielleicht auch das Tragen von Masken.

Auch die EU-Kommission fordert von den Mitgliedsstaaten eine enge Abstimmung bei den Lockerungen. "Es ist Zeit, eine gut koordinierte Exit-Strategie der EU zu entwickeln", hieß es in einem Entwurf für Empfehlungen, der noch in dieser Woche beschlossen werden soll. Dabei dürfe es eine Lockerung von Auflagen nur geben, wenn die Virus-Ausbreitung über eine ausreichend lange Zeit zurückgegangen sei. Zudem müssten die Kapazitäten in Krankenhäusern ausreichen, um mit einem möglichen Wiederanstieg von Neuinfektionen umzugehen.

Österreich hat an diesem Dienstag die Öffnungen von kleineren Geschäften und Baumärkten gestartet. Tschechien hatte damit schon am Gründonnerstag begonnen. Die Spanier dürfen seit Montag nach zweiwöchigem Verbot wieder zur Arbeit fahren. In Dänemark sollen Eltern ab Mittwoch ihre jüngeren Kinder wieder in Schulen und auch Kindergärten schicken können. Selbst im hart getroffenen Italien dürfen einige Geschäfte wie Buch- und Schreibwarenläden jetzt wieder verkaufen.