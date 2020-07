Bund und Länder einigen sich auf begrenzte Corona-Ausreisesperren

Berlin (Reuters) - Bund und Länder haben sich am Donnerstag auf eingegrenzte Maßnahmen gegen Ausbrüche von Corona-Infektionen geeinigt.

Sollte es erneut zu stark steigenden Neuinfektionen in einem bestimmten Gebiet kommen, soll es regionale oder lokale Ausreisebeschränkungen für die dortigen Einwohner geben. "Diese Maßnahmen sollen zielgerichtet erfolgen und müssen sich nicht auf den gesamten Landkreis bzw. die gesamte kreisfreie Stadt beziehen, sondern sollen sich – je nach den örtlichen Gegebenheiten - auf die tatsächlich betroffenen Bereiche oder kommunalen Untergliederungen (auch in Nachbarkreisen) beschränken", heißt es in dem Beschluss.