Bund und Länder entscheiden am Donnerstag über Corona-Maßnahmen

- von Andreas Rinke und Alexander Ratz

Berlin/Karlsruhe (Reuters) - Die Spitzen von Bund und Ländern wollen am Donnerstag über weitreichende Corona-Maßnahmen entscheiden.

In einer Schalte vereinbarten die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel, ihre designierte Nachfolger Olaf Scholz und die 16 Ministerpräsidenten, dass dann über eine 2G-Pflicht im Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, die Schließung von Bars und Diskotheken sowie Zuschauerlimits für Großveranstaltungen entschieden werden soll. Zudem setzten sich Scholz sowie die unions- und grün-geführten Länder in der Schalte für eine allgemeine Impfpflicht ein.

Offizieller Anlass der Beratungen war, dass Merkel und Scholz die 16 Ministerpräsidenten über den neuen Corona-Krisenstab im Kanzleramt informieren wollten. Sie veröffentlichten nach der Schalte ein gemeinsames Foto mit dem Leiter des Krisenstabes, General Carsten Breuer. Die Union und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatten darauf gedrungen, die für den 9. Dezember angepeilte Ministerpräsidentenkonferenz vorzuziehen. Die SPD-Seite hatte dies zunächst abgelehnt und darauf verweisen, dass die Länder eigentlich alle ausreichenden Maßnahmen für die Pandemie-Bekämpfung an der Hand hätten. Allerdings waren vor allem die Grünen von dieser Position abgerückt. In der Schalte versprach Scholz nach Reuters-Informationen aus Teilnehmerkreisen, dass das Infektionsschutzgesetz geändert werden soll. Er wolle es um "wichtige Regelungen ergänzen, damit Hochinfektionsländer auch künftig einen angemessenen Instrumentenkasten zur Verfügung haben", habe der SPD-Politiker betont.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lobte "eine große Einigkeit". Die Ampel-Parteien und vor allem der designierte neue Bundeskanzler hätten sich bewegt.

KARLSRUHE ERLAUBT EINSCHNEIDENDE CORONA-MASSNAHMEN

Schub für die Debatte brachten die erneut hohen Corona-Infektionszahlen und Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Das Gericht in Karlsruhe entschied, dass die im April 2021 beschlossene Bundesnotbremse mit nächtlichen Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen sowie Schulschließungen verfassungsgemäß war. Die Einschränkungen seien angesichts der "äußersten Gefahrenlage der Pandemie" gerechtfertigt gewesen. Auch das Verbot von Präsenzunterricht habe das Recht auf schulische Bildung nicht verletzt. (AZ: 1 BvR 781/21, 971/21 u.a.).[nL8N2SL2BW] Die Urteile sind eine Niederlage für die FDP und den künftigen Justizminister Marco Buschmann. Er gehörte ebenso wie FDP-Chef Christian Lindner zu den insgesamt 80 FDP-Abgeordneten, die damals Verfassungsbeschwerde eingelegt hatten.

MODERNA-AUSSAGE ZU OMIKRON SORGT FÜR VERUNSICHERUNG

Für Verunsicherung sorgte am Dienstag auch die Aussage des Chefs des Impfstoff-Herstellers Moderna, Stephane Bancel. Dieser geht von einer geringeren Wirksamkeit der gegenwärtigen Covid-19-Impfstoffe gegen die neue Omikron-Variante aus. Der Schutz dürfte erheblich unter dem Niveau wie bei der hochansteckenden Delta-Variante liegen, sagte Bancel der "Financial Times". Biontech-Chef Ugur Sahin erwartet, dass der bestehende Impfstoff des Mainzer Herstellers auch bei der Omikron-Variante Schutz vor schweren Erkrankungen bietet. Mit mehr Klarheit rechne er in etwa zwei Wochen. "Wir erwarten, dass der Schutz in gewissem Maße reduziert sein kann gegen Infektionen, aber wie stark, das müssen wir sehen", sagte Sahin der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir halten es für wahrscheinlich, dass Geimpfte einen deutlichen Schutz gegen schwere Erkrankungen, die durch Omikron verursacht werden, haben werden."

Wenn die bisherigen Corona-Impfstoffe nicht mehr so stark gegen das Virus helfen, dürfte dies auch die deutsche Corona-Debatte verändern. Denn die Maßnahmen wie 2G- oder 2G-plus-Regeln zielen vor allem darauf, Einschränkungen für Ungeimpfte zu verhängen.

RKI MELDET VERLANGSAMTEN ANSTIEG

Der Anstieg der vierten Corona-Welle ließ nach den neuen Zahlen des Robert-Koch-Institut (RKI) etwas nach. Das RKI meldete am Dienstag 45.753 Corona-Neuinfektionen. Das waren 427 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche. Damit war die Zunahme schwächer als in den vergangenen Wochen. Zugleich sank die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf 452,2 von 452,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zudem ist der R-Wert, der angibt, wie viele Personen ein Infizierter rechnerisch ansteckt, laut RKI am Montag unter eins gesunken. Allerdings starben 388 weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Virus - der höchste Wert seit Anfang März. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern stieg Dienstag weiter auf 4616. Die Lage ist in Deutschland weiter sehr unterschiedlich: Während die Inzidenz in Sachsen bei 1268,9 liegt, beträgt sie in Schleswig-Holstein 150,1.

Das Impftempo nahm weiter zu. Am Montag wurden nach RKI-Angaben 532.055 Menschen geimpft - deutlich mehr als am Montag vergangene Woche. Auch die Zahl der Erstimpfungen (72.214) stieg im Vergleich zur Vorwoche. Insgesamt sind in Deutschland 68,5 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft.