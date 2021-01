Bund und Länder: FFP2-Maskenpflicht für Personal in Pflegeheimen

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder wollen Corona-Schutzvorkehrungen in Pflege- und Altenheimen verstärken. Beim Kontakt mit Bewohnern wird für das Personal eine Pflicht zum Tragen stärker schützender FFP2-Masken vorgesehen, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am Dienstag beschlossen. Sie bekräftigen das Ziel, bis spätestens Mitte Februar allen Bewohnern von Pflegeheimen ein Impfangebot zu machen - inzwischen sei fast die Hälfte geimpft.

Mindestens bis die Impfungen mit beiden Dosen abgeschlossen sind, komme aber Schnelltests beim Betreten der Heime eine besondere Bedeutung zu, heißt es in dem Beschluss. Die Einrichtungen seien in der Verantwortung, eine umfassende Umsetzung sicherzustellen. Oft fehle aber Personal, obwohl der Bund die Kosten für die Anschaffung und Durchführung der Tests finanziere. Bund und Länder verweisen auf eine gestartete Initiative, Bundeswehrsoldaten und später geschulte Freiwillige dafür einzusetzen. Bei der Vermittlung soll auch die Bundesarbeitsagentur helfen. Ausreichend Tests seien auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen wichtig./sam/DP/he