Bund und Länder ringen um weiteres Vorgehen in Corona-Krise

- von Sabine Siebold und Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Kurz vor Beginn des Spitzentreffens von Bund und Ländern zeichnet sich ein hartes Ringen über den künftigen Kurs in der Corona-Krise ab.

Das Verbot von Großveranstaltungen soll nach Vorstellungen des Bundes bis zum 31. Dezember verlängert werden, wie aus einem Reuters vorliegenden Papier für die Gespräche von Kanzlerin Angela Merkel mit den 16 Ministerpräsidenten am Donnerstag hervorgeht. Umstritten ist dagegen die Begrenzung von Teilnehmern an Familienfeiern, die künftige Teststrategie und die Frage, ob es bundeseinheitliche Richtlinien für Bußgelder bei der Verletzung von Corona-Vorschriften geben soll. In der Vorlage wird vor einer Verschärfung der Lage im Herbst gewarnt, wenn viele Aktivitäten nicht mehr im Freien stattfinden können. Das Robert-Koch-Institut meldete 1507 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden.

Merkel und die 16 Ministerpräsidenten kamen am Vormittag zu einer Video-Schalte zusammen. Im Vorfeld hatte es sehr unterschiedliche Äußerungen von Ministerpräsidenten über weitere Corona-Maßnahmen gegeben. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) dringt mit Blick auf gestiegene Zahlen auf einen härteren Kurs. So soll das Bußgeld für Verstöße in Bayern auf bis zu 2000 Euro heraufgesetzt und Rückkehrer aus dem Ausland auch weiterhin getestet werden. Sachsens Landeschef Michael Kretschmer lehnt dagegen eine Senkung der dort geltenden Obergenze für Familienfeiern von 100 Personen ab. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist gegen eine Verschärfung der Regeln in diesem Bereich.

In der Reuters vorliegenden Vorlage des Bundes wird den Ministerpräsidenten vorgeschlagen, bei privaten Feiern zu Hause die Teilnehmerzahl auf 25 zu begrenzen, außerhalb des Privatbereichs auf 50 Teilnehmer. Bei den Großveranstaltungen werden Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste und Kirmes-Veranstaltungen genannt. Damit wäre auch die Fußball-Bundesliga betroffen. Allerdings könne es Ausnahmen in Regionen geben, wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bei unter 15 liege. Es müsse aber sichergestellt sein, dass die Teilnehmer "ausschließlich aus dieser Region bzw. aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Inzidenzen kommen". Zu Privatfeiern heißt es: "Alle Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten notwendig und mit Blick auf das Infektionsgeschehen vertretbar sind."

VERWEIS AUF DIE "KALTE JAHRESZEIT"

Hintergrund ist die Besorgnis, dass die Zahl an Neuinfektionen nach dem Sommerende weiter steigen könnte. "Als besonders begünstigend für die Ausbreitung des Virus stehen weiterhin Gemeinschaftsunterbringungen, Veranstaltungen, Feiern und die urlaubsbedingte Mobilität im Mittelpunkt", heißt es deshalb in der Vorlage. "Dieser Anstieg in den Sommermonaten ist deshalb besonders ernst zu nehmen, weil die im Sommer verstärkten Aktivitäten im Freien eine Eindämmung des Virus eigentlich eher begünstigen, während damit zu rechnen ist, dass mit dem Beginn der kalten Jahreszeit die Infektionsrisiken eher steigen."

In Regierungskreisen hieß es, dass das Ziel sein müsse, sowohl auf unterschiedliche regionale Gegebenheiten einzugehen und gleichzeitig eine für alle Bürger verständliche bundesweite Regelung zu finden. Deshalb müsse es gelingen, einen einheitlichen Standard zu verabschieden, der dann für alle 16 Landesregierungen gelten soll - ähnlich wie dies für Reisebeschränkungen für Bewohner von Landkreisen der Fall ist, die mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen verzeichnen.

Die Länder sind nach dem Infektionsschutzgesetz für die meisten Corona-Maßnahmen zuständig. Es hatte in den vergangenen Wochen wiederholt Klagen über einen föderalen Wildwuchs bei Corona-Maßnahmen gegeben. So hat etwa nur Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht im Unterricht bei weiterführenden Schulen angeordnet. Die Kultusministerkonferenz wird in dem Papier nun gebeten, einheitliche Maßstäbe für den Schulbetrieb zu erarbeiten.