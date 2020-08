Bund und Länder: Schärfer gegen Reisen in Risikogebiete vorgehen?

BERLIN (dpa-AFX) - Bund und Länder diskutieren darüber, ob angesichts gestiegener Corona-Infektionszahlen schärfer als bisher vor Reisen in Risikogebiete gewarnt werden soll. Kanzlerin Angela Merkel hatte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Runde mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag eine entsprechende Gesetzesänderung vorgeschlagen. Demnach soll es bei einer Infektion nach solchen Reisen keine Zahlung des Lohnausfalls und keine Übernahme von Testkosten geben./bk/rm/DP/eas