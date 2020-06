Bund und Länder üben neuen Schulterschluss in Corona-Krise

Berlin (Reuters) - Bund und Länder streben in der Corona-Krise einen Schulterschluss an.

Aus den Reuters am Mittwoch vorliegenden Beschlussvorlagen für das Treffen der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel geht hervor, dass der Bund den Ländern zum einen erneut finanziell unter die Arme greifen will. Bei den Corona-Regeln soll es prinzipiell etwa bei den Abstandsregelungen bleiben. Weitere Lockerungen in den Ländern werden allerdings mit Blick auf die relativ niedrigen Zahlen an Neuinfektionen ausdrücklich angestrebt. Bestimmte Großveranstaltungen sollen aber bis Ende Oktober untersagt bleiben, heißt es in den abgestimmten Unterlagen.

Die Bundesregierung und die 16 Ministerpräsidenten trafen zu den Beratungen im Kanzleramt erstmals wieder direkt zusammen und nicht mehr per Videoschalte. Seit der Entspannung in der Pandemie haben die Länder die Entscheidungen für Lockerungen wieder selbst übernommen. CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus hatte die Ministerpräsidenten aber gemahnt, möglichst gemeinsame Entscheidungen für ganz Deutschland zu treffen.

Die Länder bemühten sich diesmal, eine abgestimmte Haltung zu demonstrieren. "Der Mindestabstand von 1,5 Metern, verstärkte Hygienemaßnahmen, die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten öffentlichen Bereichen und das Instrument der Kontaktbeschränkungen haben sich als Schutzmaßnahmen im Kampf gegen SARS-CoV2-Virus bewährt und werden fortgeführt", heißt es in dem Papier. Die Einführung der Corona-Warn-App wird ausdrücklich begrüßt. "Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sollen mindestens bis Ende Oktober 2020 nicht stattfinden", heißt es nun in dem Beschluss. Ob dies auch auf Fußballspiele betrifft, blieb zunächst unklar.

"Für uns aus bayerischer Sicht ist klar, Vorsicht und die Sorge vor einem möglichen Rückfall müssen an erster Stelle stehen. Wir erleichtern, aber immer mit Bedacht und mit Umsicht, und gehen einen Schritt nach dem anderen", hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor der separaten Sitzung der Länderchefs gesagt. Söder warnte, dass man sich vor einer neuen möglichen Infektionswelle durch die Lockerungen bei den Reisen, aber auch in den Schulen wappnen müsse.

Der Bund bekräftigt in den Beschlüssen, dass der Bund auch den Länderanteil an den Ausfällen aus der halbjährigen Senkung der Mehrwertsteuer übernimmt. Bei der Einmalzahlung von 300 Euro pro Kind soll der Steuerausfall bei der Abrechnung über den Kinderfreibetrag ebenfalls vom Bund übernommen werden. Die Bundesregierung will den Ländern dem Papier zufolge aber auch in weiteren Bereichen finanziell unter die Arme greifen. So will er sich ab 2021 stärker an den Kosten aus den Zusatzversorgungssystemen der DDR beteiligen - dies entlastet die ostdeutschen Länder. Beim angestrebten "Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst" soll der Bund die Länder ab 2022 finanziell unterstützen.