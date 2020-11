Bund und Länder wollen am 23. November über weitere Corona-Maßnahmen entscheiden

Berlin (Reuters) - Bund und Länder wollen am 23. November über mögliche weitere weitreichende Maßnahmen in der Corona-Krise entscheiden.

Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Konferenz am (heutigen) Montag von Kanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntagabend vorlag. In dem zehnseitigen Papier heißt es, man werde "im Lichte der weiteren Infektionsentwicklung am 23. November erneut beraten und über die Maßnahmen ab Dezember 2020 beschließen". Es sei aber wegen des schwer einzudämmenden Infektionsgeschehens notwendig, auch die Ansteckungsrisiken im Schulbereich weiter zu reduzieren. Für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge sowie Lehrerinnen und Lehrer auf dem Schulgelände und während des Unterrichts solle deshalb ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend sein. Zudem sollten Schülergruppen im Klassenraum nur halb so groß sein wie im Normalfall.

Inwieweit die am 2. November in Kraft getretenen Maßnahmen ausreichten, um die Zahl der Neuinfektionen zügig wieder zu senken, lasse sich derzeit nicht präzise vorhersagen, heißt es in der Vorlage weiter. Der Verlauf der letzten Tage lasse zwar hoffen, dass die Infektionsdynamik gestoppt werden konnte. "Ein Sinken der Neuinfektionszahlen ist jedoch noch nicht absehbar." Deshalb seien weitere Anstrengungen zur Virus-Eindämmung erforderlich. "Die Lage ist nach wie vor sehr ernst. Vor uns liegen vier schwere Wintermonate, bevor hoffentlich saisonale Effekte und der Beginn der Impfungen dazu führen, dass wir die Pandemie schrittweise überwinden." Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde es im ersten Quartal 2021 mindestens einen wirksamen zugelassenen Impfstoff geben.

In dem Papier heißt es, Bund und Länder würden gemeinsam appellieren, alle nicht erforderlichen Kontakte unbedingt zu vermeiden. "Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist ab sofort nur mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstandes gestattet." Auf private Feiern solle zunächst bis zum Weihnachtsfest gänzlich verzichtet werden.

Die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, Armin Laschet und Malu Dreyer, hatten zuvor betont, es werde bei der Runde mit Merkel erst einmal um eine Bestandsaufnahme gehen, was Schließungen etwa in der Gastronomie gebracht hätten. Am Sonntag hatten sich die Staatskanzleien mit dem Kanzleramt abgesprochen. Zudem gab es informelle Runden mit Merkel sowie Gespräche der Bund-Länder-Gesundheitsminister über eine erneute sogenannte "Freihalte-Prämie" für Betten in Krankenhäusern für Corona-Patienten. Hintergrund ist, dass die Zahlen der Neuinfektionen auch am Wochenende auf sehr hohem Niveau blieben und Experten davon ausgehen, dass die Zahl der Corona-Intensivpatienten in den kommenden Wochen steigen wird.

Eine Entscheidung, die Gastronomie über November hinaus geschlossen zu halten oder gar den Einzelhandel teilweise zu schließen wie in Österreich, stehe am Montag nicht auf der Agenda, sagten mehrere Teilnehmer. Lockerungen gelten angesichts der hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen als ausgeschlossen.