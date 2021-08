Bund verfehlt trotz neuer Milliarden Klima-Ziele bei Gebäuden

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung verfehlt trotz neuer Milliarden-Ausgaben im Gebäudesektor offenbar ihre eigenen gesetzlichen Klima-Vorgaben.

Das Wirtschaftsministerium räumte am Montag ein, dass Experten im Auftrag der Regierung auch die vorgeschlagenen Nachbesserungen in einem Sofortprogramm als unzureichend bezeichnet hätten. Die Wirkungen würden "nach Einschätzung des Expertenrats tendenziell überschätzt werden". Damit zeigt sich, dass die Bundesregierung ihren eigenen Vorgaben weiter hinterherhinken wird. Denn durch die kürzlich beschlossenen neuen Ziele bis 2030 wird die Latte noch einmal höher gelegt. Laut Umweltressort muss jetzt ein neues Programm vorgelegt werden. Zudem steigen die Emissionen in allen Bereichen nach dem Corona-Jahr 2020 wieder an. Die Denkfabrik Agora sagt voraus, dass in diesem Jahr Deutschland insgesamt wieder weit hinter die Ziele von 2020 zurückfallen wird.

Hintergrund der Debatte um den Gebäudesektor ist das Klimaschutzgesetz: Es macht Deutschland nicht nur insgesamt Vorgaben, sondern für jedes Jahr auch jedem einzelnen Sektor wie Energie, Verkehr und eben den Gebäuden. Im vergangenen Jahr erreichte Deutschland wegen der Corona-Krise sein Ziel einer CO2-Einsparung von 40 Prozent gegenüber 1990. Der Gebäudebereich riss dabei als einziger sein Sektorziel.

Im Gesetz ist für diesen Fall verankert, dass das jeweils zuständige Ministerium ein Sofortprogramm vorlegen muss, damit im nächsten Jahr die Vorgaben wieder erfüllt werden. Dies haben Wirtschafts- und Innenministerium Mitte Juli getan. Es sieht vor allem vor, dass die Mittel für die Gebäudesanierung um weitere knapp sechs Milliarden Euro für dieses Jahr aufgestockt werden. Im Gesamtjahr sind damit dafür rund zwölf Milliarden Euro vorgesehen. Das Sofortprogramm muss aber dann noch ein Ja eines unabhängigen Expertengremiums bekommen. Und dieses hat nun Zweifel an einer ausreichenden Wirkung geäußert.

Das Wirtschaftsministerium beklagte, dass Gesetz sei unklar formuliert. So sei nicht genau definiert, wann die Klimawirkungen eintreten würden. Und da nun die Klimaziele noch einmal angehoben wurden, hätte selbst ein gebilligtes Sofortprogramm letztlich nicht ausgereicht. In jedem Fall müsse wegen der enormen Nachfrage das Gebäudesanierungs-Programm mit weiteren Milliarden auch über die nächsten Jahre hinaus aufgestockt werden.

Ein Sprecher des Umweltministerium wies den Vorwurf einer unklaren Formulierung zurück. "Wir sehen keinen Präzisierungsbedarf", sagte ein Sprecher. Das Gesetz verlange, dass im folgenden Jahr die Ziele wieder eingehalten würden. Dem jetzigen Sofortprogramm von Wirtschafts- und Innenressorts könne man nach dem Nein der Experten im Kabinett nicht zustimmen. Die Ministerien müssten neue Vorschläge vorlegen.

AGORA: 2021 VERFEHLEN FAST ALLE SEKTOREN VORGABEN

Die Denkfabrik Agora geht nach ersten Berechnungen davon aus, dass für 2021 kaum ein Sektor seine Vorgaben erfüllen wird. Habe man 2020 wegen Corona noch überraschend das Einsparziel von 40 Prozent gegenüber 1990 erreicht, werde man wohl 2021 auf 37 Prozent zurückfallen. Mit der wirtschaftlichen Erholung stiegen die Emissionen so stark wie noch nie im Jahresvergleich und überträfen somit auch den Anstieg nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009/2010. "Der vermeintliche Erfolg von 40 Prozent Emissionsminderung war kein wirksamer Klimaschutz, sondern eine Eintagsfliege", sagte Agora-Direktor Patrick Graichen.

