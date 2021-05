Bund wählt 62 Wasserstoff-Projekte für Förderung aus

Düsseldorf (Reuters) - Die Bundesregierung treibt den Aufbau der Wasserstofftechnologie voran.

Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesverkehrsministerium haben 62 Wasserstoff-Großprojekte ausgewählt, für die es eine Förderung geben soll, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Freitag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mitteilten. "Wir stellen für die heute ausgewählten 62 deutschen Projekte über acht Milliarden Euro an Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung", sagte Altmaier. Die Auswahl bilde die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Wasserstofferzeugung, über den Transport bis hin zu Anwendungen in der Industrie.