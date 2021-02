Bund will erneut zusätzlichen Grippe-Impfstoff beschaffen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund will auch für die nächste Grippesaison 2021/22 erneut zusätzlichen Grippe-Impfstoff beschaffen. Neben den Bestellungen von Praxen und Apotheken sollen fünf bis acht Millionen Dosen zusätzlich geordert werden, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in Berlin sagte. Schon für diesen Herbst und Winter hatte der Bund ergänzend Grippe-Impfstoff beschafft, um eine weitere Belastung des Gesundheitswesens in der Corona-Pandemie zu vermeiden.

Spahn sagte, in der laufenden Saison habe die Grippe auch angesichts von Corona-Schutzregeln mit Abstand und Masken so gut wie keine Chance. So gebe es derzeit nur 20 bis 30 gemeldete Grippefälle pro Woche statt einer sonst üblichen Größenordnung von einigen Tausend Fällen. Aktuell seien auch noch eine Million Dosen verfügbar, so dass sich Interessierte weiter gegen Grippe impfen lassen könnten.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will der Bund zudem die Unterstützung für Gesundheitsämter vor Ort verstärken und bis Ende des Jahres verlängern. Die Zahl von derzeit 1500 "Containment-Scouts", die den Ämtern beim Verfolgen von Infektionsketten helfen, soll auf mehr als 2000 aufgestockt werden - bei Bedarf soll auch eine weitere Erhöhung auf 3000 bis 5000 möglich sein./sam/wee/bw/DP/jha