Bund will Massenproduktion von grünem Wasserstoff in Afrika anstoßen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will die Produktion von grünem Wasserstoff als Energieträger in großem Stil in Afrika anstoßen. "Westafrika hat ein Erzeugungs-Potenzial von bis zu 165 000 Terawattstunden grünen Wasserstoffs pro Jahr", sagte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Donnerstag in Berlin. Das sei das 1500-fache des für 2030 angenommenen Wasserstoffbedarfs Deutschlands. Damit reiche die Energie aus, um den Strombedarf Deutschlands 300 Mal zu decken.

Afrika sei reich an erneuerbaren Energieressourcen, so die Studie "Wasserstoffatlas". Wasser, Sonne, Wind und andere müssten in einem gut strukturierten Energiesystem genutzt werden. Wasserstoff wird als grün bezeichnet, wenn er mit erneuerbaren Energien hergestellt wird.

"Grüner Wasserstoff bietet eine echte Chance, in Afrika eine Entwicklung in Gang zu setzen, die durch die afrikanischen Staaten selbst getrieben wird", sagte Karliczek. "Wir wollen von dort erst Energie importieren, wenn der lokale Markt gedeckt ist." Die Möglichkeiten hatte die Regierung mit einer Studie analysiert, der nun vorgestellt wurde.

Der Beauftragte für Entwicklung und Einsatz von grünem Wasserstoff, der CDU-Abgeordnete Stefan Kaufmann, kündigte erste Pilot-Projekte in Afrika, einen Industrie-Workshop in Deutschland und einen Grünen-Wasserstoff-Gipfel in Togo ein. Fachpersonal werde mit Hilfe eines Graduiertenschulprogramms vor Ort ausgebildet./bw/DP/fba