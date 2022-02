Bund will Ökonomin Grimm für fünf weitere Jahre als Wirtschaftsweise

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ökonomin Veronika Grimm soll für fünf weitere Jahre als Wirtschaftsweise die Bundesregierung beraten. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, dem Bundespräsidenten die erneute Berufung der 50-Jährigen in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) vorzuschlagen. Grimm soll damit bis Ende Februar 2027 Teil des Gremiums sein, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit.

Grimm ist seit 2020 Mitglied im Sachverständigenrat, ihr bisheriges Mandat endet im Februar. Sie arbeitet zugleich als Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg und forscht vor allem zu Energiemärkten und Verhaltensökonomie.

"Ich freue mich, dass Frau Prof. Grimm mit ihren ausgewiesenen Kompetenzen im Bereich der Energie- und Klimapolitik den Sachverständigenrat auch weiterhin verstärkt", erklärte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne).

Die weiteren Mitglieder des Sachverständigenrats sind Monika Schnitzer, Volker Wieland und Achim Truger./als/DP/nas