Bundesagentur für Arbeit stellt September-Statistik vor

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit stellt am Donnerstag ihre September-Statistik zum Arbeitsmarkt in Deutschland vor. Volkswirte rechnen im Zuge einer Herbstbelebung nach den Sommerferien mit einer weiteren Entspannung und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im August waren den Zahlen der Bundesagentur zufolge 2 578 000 Menschen ohne Job. Bereits im Juli hatte es einen Rückgang der Arbeitslosigkeit in Deutschland gegeben - was eine für die Jahreszeit unübliche Entwicklung darstellte und den Rückkehrprozessen nach dem Corona-Lockdown geschuldet war./dm/DP/jha