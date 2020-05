Bundesagentur warnt vor Betrug bei Kurzarbeit

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg stellt vermehrt Betrugsversuche in Zusammenarbeit mit Anträgen auf Kurzarbeit während der Corona-Pandemie fest. Ein typischer Fall sei, dass Kleinunternehmer noch kurz vor der Antragstellung Familienangehörige, teils zu überhöhten Gehältern, anstellten, sagte BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach der "Zeit". In anderen Fällen arbeiteten Kurzarbeiter mehr Stunden als offiziell gemeldet.

Die Bundesagentur bearbeite die Anträge zunächst sehr rasch. Allerdings werde es bei der Endabrechnung eine genauere Prüfung geben. "Wenn in einem Betrieb die Kurzarbeit endet, machen wir die Schlussabrechnung. Da schauen wir dann sehr genau hin. Wir lassen uns die Stundenzettel einzelner Mitarbeiter vorlegen, prüfen Urlaubslisten und Lohnabrechnungen. Das machen wir stichprobenartig und bei Verdachtsfällen", sagte Terzenbach der Zeitung.

Die Bundesagentur sei nicht naiv und habe einen langen Atem. In der Finanzkrise 2009, als die bisher meisten Kurzarbeiter in Deutschland registriert worden waren, seien 1,4 Prozent der Fälle wegen Betrugsverdachts an die Ermittlungsbehörden weitergereicht worden. Damals wurden in der Spitze 1,44 Millionen Kurzarbeiter gezählt. In der Corona-Pandemie rechnet die Bundesagentur mit bis zu 8 Millionen Kurzarbeitern, Anmeldungen liegen sogar für weit mehr als zehn Millionen vor./dm/DP/stw