Bundesamt legt Zahlen zu Pendlerverhalten vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Mit dem Verhalten von Berufspendlern in Deutschland und der EU beschäftigt sich das Statistische Bundesamt an diesem Mittwoch (08.00 Uhr). In einem Langzeitvergleich werden dabei Zahlen aus den Jahren 2010 bis 2020 herangezogen, so dass auch die Auswirkungen der beginnenden Corona-Pandemie abgebildet werden.

Bei der bislang jüngsten Ausgabe der alle vier Jahre veröffentlichten Pendlererhebung war im Jahr 2016 die Vorrangstellung des Autos ungebrochen. Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der befragten Erwerbstätigen nutzten es regelmäßig, um zur Arbeit zu gelangen. Nur 14 Prozent nahmen meist öffentliche Verkehrsmittel./ceb/DP/nas