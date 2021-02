Bundesbank-Daten - Zweite Pandemiewelle bremst Wirtschaftsaktivität

Frankfurt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft kämpft infolge der zweiten Pandemie-Welle und der erneuten Eindämmungsmaßnahmen weiter mit heftigem Gegenwind.

Der wöchentliche Aktivitätsindex (WAI) für die Kalenderwoche bis zum 31. Januar liege bei minus 0,7, teilte die Bundesbank am Montag auf ihrer Webseite mit. Der Wert bedeutet, dass die Wirtschaftsaktivität in den dreizehn Wochen bis zum 31. Januar um 0,7 Prozent unter der Aktivität der vorhergehenden dreizehn Wochen lag. Die WAI-Werte waren zuletzt stetig gesunken. Vor einer Woche hatte der Index-Wert bei minus 0,4 gelegen.

Die Bundesbank hat den Index erstellt, um die wirtschaftlichen Folgen der Virus-Krise zeitnaher abschätzen zu können. Darin fließen unter anderem wöchentliche Indikatoren zum Stromverbrauch und zum Flugverkehr ein wie auch Daten zur Anzahl der Passanten auf Einkaufsstraßen in den Innenstädten. Der Index markierte in der Krise seinen bisherigen Tiefpunkt in der Woche bis zum 14. Juni mit einem Wert von minus 6,4.