Bundesbank erwartet Ende 2021 wirtschaftliche Flaute in Deutschland

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft steuert zum Jahresausklang laut Bundesbank auf eine Stagnation zu.

"Aus heutiger Sicht könnte das Bruttoinlandsprodukt im Herbstquartal 2021 in etwa auf der Stelle treten", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht der Bundesbank. Der vom Dienstleistungssektor ausgehende Wachstumsschub sei wohl zunächst weitgehend ausgelaufen. Die deutsche Zentralbank verweist darauf, dass er vor allem auf eine gewisse Normalisierung nach den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen zurückgehe. Einige Eindämmungsmaßnahmen wurden jedoch bereits wieder verschärft.

Im gesamten Winterhalbjahr bestünden Risiken durch ein verstärktes Pandemiegeschehen. Nach derzeitigem Stand dürften die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen aber weniger gravierend ausfallen als in früheren Pandemiewellen. Die außergewöhnlich hohen Auftragsbestände in der Industrie und im Bau sprächen für erhebliche Auf- und Nachholeffekte, sobald die Lieferengpässe spürbar nachließen.

Die Industrie wird aus Sicht der Bundesbank aber voraussichtlich auch im Herbst das gesamtwirtschaftliche Wachstum dämpfen: "Zwar ist die Nachfrage nach industriellen Produkten nach wie vor hoch. Die Lieferprobleme in der Industrie dürften aber weiter belasten", heißt es in dem Monatsbericht.

Im Sommer war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 1,8 Prozent gestiegen. "Seinen Vorkrisenstand vom vierten Quartal 2019 unterschritt es noch um 1,1 Prozent", erläuterten die Volkswirte der Bundesbank. Sie sehen die öffentlichen Haushalte wegen der Virus-Pandemie weiter stark unter Druck. So könnte das gesamtstaatliche Defizit auf dem Niveau von 2020 liegen - also bei rund 4,3 Prozent des BIP. Dank anziehender Konjunktur dürfte es 2022 dann Entspannung geben. Ohne neue Maßnahmen der künftigen Bundesregierung könnte die Quote laut Bundesbank "Richtung ein Prozent fallen". Einiges spreche dafür, "dass 2022 kein Krisenjahr mehr ist". Deshalb sei es nicht naheliegend, die Schuldenbremse auch im nächsten Jahr erneut auszusetzen.