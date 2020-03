Bundesbank - Online-Bestellungen der Deutschen auf dem Vormarsch

Frankfurt (Reuters) - Die Online-Bestellungen der Deutschen aus dem Ausland haben nach einer Untersuchung der Bundesbank in den vergangenen Jahren rasant zugenommen.

Der grenzüberschreitende Handel mit Video-on-demand-Diensten, Musikdiensten, Software und Online-Glücksspielen floriert immer mehr, wie die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichen Monatsbericht mitteilte. Nach ihren Schätzungen summierten sich die digitalen Dienstleistungskäufe der Privathaushalte bei ausländischen Anbietern 2019 auf 7,43 Milliarden Euro. Das ist mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu 2014, als der Gesamtumsatz bei 3,10 Milliarden Euro gelegen hatte.

"Obwohl bei den digital bezogenen Dienstleistungen der privaten Haushalte der Kaufwert oft nur im niedrigen Euro- oder gar im Cent-Bereich liegt, fallen in der Summe durchaus beachtliche Dienstleistungsimporte an", schreiben die Bundesbank-Experten. Der größte Anteil entfiel demnach 2019 mit 3,06 Milliarden Euro auf Online-Glücksspiele wie etwa Sportwetten. Danach folgten Online-Käufe von Videospielen, mobilen Anwendungen für Handys, Smartphones und Tablets. Auch hier sind es vor allem ausländische Anbieter. So ist laut Bundesbank beispielsweise bei Käufen im App-Store von Apple stets der ausländische Konzern der Vertragspartner.

Die von der Bundesbank aufgeführten Zahlen sind Schätzungen. Denn anders als bei Unternehmen liegen die von den Haushalten empfangenen Lieferungen wertmäßig meist weit unter der statistischen Meldegrenze.