Bundesbank - Pandemie schlägt sich im Konsumverhalten nieder

Frankfurt (Reuters) - Die Pandemie-Krise und die Lockdown-Maßnahmen hinterlassen nach Angaben der Bundesbank deutliche Spuren im Konsumverhalten der Deutschen.

In einer am Montag veröffentlichten Umfrage vom August gab knapp die Hälfte der Teilnehmer an, dass sie ihre Konsumausgaben in Verbindung mit den Pandemie bedingten Einschränkungen verringerten. Dazu gehörte, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen aufgrund von Geschäftsschließungen oder Reisebeschränkungen schlichtweg nicht mehr im gewohnten Ausmaß verfügbar waren, wie die deutsche Notenbank in ihrem jüngsten Monatsbericht mitteilte.

Die Sorgen vor einer Ansteckung spielten laut der Umfrage bei 34 Prozent der Befragten eine Rolle. "Auch ohne Eindämmungsmaßnahmen, die bestimmte Konsummöglichkeiten direkt einschränken, dürfte der private Konsum also spürbar leiden, wenn die Verbraucher sich einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sehen", folgern die Bundesbank-Experten. Für ein Fünftel der Befragten seien zudem klassische Vorsichtsmotive aufgrund befürchteter künftiger Einkommensverlustes ein wichtiges Motiv gewesen. Dabei habe dies für Haushalte mit niedrigerem Einkommen eine größere Rolle gespielt als bei einkommensstarken Haushalten.

Eher vorsichtig äußerte sich die deutsche Notenbank zu der Frage, was mit den während der Pandemie gebildeten unfreiwilligen Ersparnissen nach der Krise geschieht. Aus ihrer Sicht wäre prinzipiell zu erwarten, dass ein Teil davon ausgegeben wird, womit die Sparquote dann für einige Zeit sinken würde. Solche zusätzlichen Ersparnisse bildeten aber vor allem einkommensstärkere Haushalte, erläuterte die Bundesbank. Und diese hätten im Verhältnis zu ihrem Einkommen eine vergleichsweise geringere Neigung zum Konsum. Daher könnte ein Großteil dieser Gelder "zu länger anhaltend höheren Vermögen führen", schreiben die Experten.